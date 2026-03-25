Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 19 anni con precedenti, accusato di aver rapinato una ragazza a Piazza Municipio. L'arresto è stato effettuato dopo una segnalazione da parte di testimoni che hanno assistito alla scena. Il ragazzo è stato condotto in commissariato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato e bloccato il giovane trovandolo in possesso del cellulare appena rubato. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne Tragico incidente nel centro di Napoli, morte due donne: il conducente dell'auto sottoposto a test tossicologici e alcolemici 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Piazza Municipio, rapina una ragazza: arrestato 19enne

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