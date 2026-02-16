Terra dei Fuochi sequestrati dalla Polizia metropolitana di Napoli 3 veicoli e 11 aziende

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l'attività di contrasto ai reati ambientali messa in campo dalla Polizia metropolitana di Napoli, coordinata dal Comandante Lucia Rea che, in attuazione degli indirizzi operativi a seguito della sentenza CEDU 'Terra dei Fuochi' impartiti in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Quattordici i sequestri e altrettante le persone denunciate tra Scampia, Secondigliano e le aree di confine con il vicino comune di Arzano. Le attività di controllo dei funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana della sezione ambiente insieme agli operatori del presidio territoriale di Nola, Pompei e della sezione stradale, in collaborazione con l'Esercito-raggruppamento 'Strade sicure', hanno portato a 14 sequestri, tra attività produttive e automezzi usati per il trasporto illecito dei rifiuti, nell'ambito delle operazioni finalizzate alla repressione dei reati ambientali, illecita gestione e abbandono e trasporto dei rifiuti, immissione in fogna non autorizzata e ricettazione.