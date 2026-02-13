Mercato Inter nerazzurri pronti a blindare Dimarco | nonostante le sirene estere il rinnovo si avvicina

L’Inter ha deciso di blindare Federico Dimarco dopo aver ricevuto offerte dall’estero che hanno fatto crescere la sua richiesta. La società nerazzurra ha accelerato i negoziati per prolungare il contratto del difensore, che ha brillato in questa stagione e si è conquistato il cuore dei tifosi. Nonostante le avances di club stranieri, l’Inter mira a confermare il suo talento, puntando su un rinnovo che sembra ormai quasi concluso. Con questa mossa, i nerazzurri vogliono rafforzare il reparto difensivo e mantenere un elemento fondamentale per la squadra.

