Mercato Inter nerazzurri pronti a blindare Dimarco | nonostante le sirene estere il rinnovo si avvicina

Da calcionews24.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha deciso di blindare Federico Dimarco dopo aver ricevuto offerte dall’estero che hanno fatto crescere la sua richiesta. La società nerazzurra ha accelerato i negoziati per prolungare il contratto del difensore, che ha brillato in questa stagione e si è conquistato il cuore dei tifosi. Nonostante le avances di club stranieri, l’Inter mira a confermare il suo talento, puntando su un rinnovo che sembra ormai quasi concluso. Con questa mossa, i nerazzurri vogliono rafforzare il reparto difensivo e mantenere un elemento fondamentale per la squadra.

Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Torino, e se il tifoso dello United tifasse Toro? Ecco da quanto non si taglierebbe i capelli Edera si racconta: «Il Toro è sempre stato casa per me. Ricordi in Serie A? Stupendi! Il gol all’Olimpico di Roma un’emozione indescrivibile» Infortunio Pedro, la Lazio tira un sospiro di sollievo: escluse fratture! Ecco è previsto il suo rientro Ancelotti Brasile: deciso il futuro del ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato inter nerazzurri pronti a blindare dimarco nonostante le sirene estere il rinnovo si avvicina

© Calcionews24.com - Mercato Inter, nerazzurri pronti a blindare Dimarco: nonostante le sirene estere, il rinnovo si avvicina

Approfondimenti su mercato inter

Calciomercato Inter, i nerazzurri pronti a blindare Dimarco! Nonostante le sirene dall’estero, il rinnovo si avvicina

Luca Dimarco ha incontrato ieri i dirigenti dell’Inter per il rinnovo del contratto, deciso a rimanere nerazzurro nonostante le offerte provenienti da club europei come il Borussia Dortmund.

Rinnovo imminente per Dimarco: l'Inter lo protegge sirene del mercato

Federico Dimarco sta per firmare un nuovo contratto con l’Inter, che vuole garantirsi le sue prestazioni anche in futuro.

MERCATO INTER: MAROTTA SVELA IL PIANO PER GENNAIO!

Video MERCATO INTER: MAROTTA SVELA IL PIANO PER GENNAIO!

Ultime notizie su mercato inter

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Clamorosa trattativa con un big della Juve: tutti dettagli; Juve-Inter anche fuori dal campo: tutti i duelli di mercato; Inter-Juve, è scontro totale anche sul mercato: ecco tutti i nomi che piacciono a entrambe; Aleksandar Stankovic, è ancora mercato: adesso ci sarebbe il diktat di Simeone per l'Atletico Madrid.

Celik Juve, derby di mercato con l'Inter: Ottolini in poleCelik Juve, duello di mercato con i nerazzurri alla vigilia della sfida di San Siro: bianconeri in pole per il terzino in scadenza, pronta l’offerta sull’ingaggio La vigilia del Derby d’Italia è sempr ... juventusnews24.com

Inter, Chivu: Non dobbiamo metterci pressione da soli, Spalletti è un modelloDerby d’Italia ad alta tensione tra Inter e Juventus. I nerazzurri vogliono sfatare il tabù scontri diretti in campionato e dare una forte. tuttomercatoweb.com