Locatelli Juve occhio alle sirene estere | può sostituire uno dei senatori della Premier League! Ecco chi lo vuole
La Juventus si prepara a perdere uno dei suoi centrocampisti più importanti. Il giocatore italiano è nel mirino di un club di Premier League che potrebbe offrirgli una nuova avventura all’estero. La società bianconera dovrà decidere se lasciarlo partire o trattenere un elemento chiave per la squadra.
Locatelli Juve, occhio alle sirene estere: il centrocampista bianconero è stato individuato da un club di Premier League per sostituire un senatore. Appena archiviata la sessione invernale, le sirene della Premier League tornano a suonare prepotentemente per Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista della Juventus è finito nel mirino del Manchester United in vista della prossima estate. I Red Devils, che con ogni probabilità saluteranno il veterano brasiliano Casemiro, avrebbero individuato nel regista italiano l’erede ideale per rifondare la mediana, avviando già i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti discussi: Per Bremer una serata da mattatore, Thuram e Locatelli signori del centrocampo: le pagelle di Parma-Juve; Moretto – Occhio a questa situazione di mercato per Kean, ma la Fiorentina non vuole venderlo; Turnover ragionato per Spalletti: scelte mirate in vista di Lazio e Inter; Squalificati e diffidati 23^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completo.
Pagina 0 | Locatelli terzino, Icardi-Kolo, chi serve di più e la terza opzione: l'analisi Juve a SkyA febbraio più partite che allenamenti veri, il commento della vittoria della squadra di Spalletti contro il Parma ... tuttosport.com
Juventus tra Champions e campionato: a Parma tornano i big per la corsa al quarto postoJuventus tra Champions e campionato: a Parma tornano i big per la corsa al quarto posto Un occhio allo spareggio di Champions League — contro Galatasaray o ... tuttojuve.com
grande idea quella di mandare un simpatizzante del Napoli (che si rifiuta di arbitrarlo per "dormire tranquillo") ad arbitrare Juve-Lazio quando la juve è in lotta col Napoli per i post CL e MKenny e Locatelli sono diffidati; cosa potrà mai andare storto x.com
SPALLETTI SCATENA LA JUVE A DESTRA, LOCATELLI FULCRO E CAMBI GIOCO, COMPATTEZZA AL POTERE | JB ZONA Link nel primo commento facebook
