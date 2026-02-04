Tegola Di Lorenzo il capitano del Napoli si opera

Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Dopo l’infortunio, il club ha deciso di agire subito e ha optato per un’operazione anche al piede sinistro, su un problema che aveva da tempo. Ora aspetta di recuperare per tornare in campo.

Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro, il Napoli e Giovanni Di Lorenzo hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico per sistemare un problema pregresso al piede sinistro. Tegola Di Lorenzo, il difensore si opera (Ansa Foto) – calciomercato.it Una decisione che porterà il difensore degli azzurri a restare fuori per circa 45 giorni e tornare in campo solamente per la parte finale della stagione. Una perdita importante anche per la nazionale che dovrà fare a meno del calciatore in vista dei playoff per i mondiali del 2026. Questo il comunicato pubblicato dalla squadra campione d'Italia sul proprio sito ufficiale: "In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa".

