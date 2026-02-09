António José Seguro è stato eletto presidente del Portogallo. Ha battuto nettamente l’ultradestra nel ballottaggio di ieri. Ora il socialista guiderà il Paese per i prossimi anni.

Il risultato del ballottaggio. È António José Seguro, esponente socialista, il nuovo presidente della Repubblica del Portogallo. Al secondo turno ha conquistato il 66,8% dei voti, superando con ampio margine André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega, fermo al 33,1%. Un risultato chiaro che consegna a Seguro la guida del Paese e segna una sconfitta significativa per l'ultradestra portoghese. Partecipazione in ripresa e voto segnato dall'emergenza meteo. L'affluenza si è attestata al 50,1%, in netto aumento rispetto al 39% registrato alle presidenziali del 2021, svoltesi in piena emergenza Covid.

© Dayitalianews.com - Portogallo, António José Seguro eletto presidente: netta vittoria contro l’ultradestra

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali.

António José Seguro ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni presidenziali portoghesi, superando di molto il suo rivale populista Ventura.

