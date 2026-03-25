Napoli a spasso per il centro storico con 22 involucri di cocaina | 45 enne arrestata dalla Polizia di Stato

Una donna di 45 anni è stata arrestata nel centro storico di Napoli dopo essere stata trovata in possesso di 22 involucri di cocaina e un bilancino di precisione. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra Mobile, che l’hanno sorpresa durante un controllo. La donna è stata fermata e sottoposta a verifica, e presso la sua abitazione sono stati trovati ulteriori strumenti utili per il confezionamento della droga.

La donna è stata sorpresa dai Falchi della Squadra Mobile che hanno trovato cocaina e bilancino di precisione. Napoli. Una donna napoletana di 45 anni è stata sorpresa in Calata Trinità Maggiore, nel centro storico della città, in possesso di 22 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 22 grammi, e di un bilancino di precisione. La signora aveva precedenti specifici per detenzione illecita ai fini di spaccio di droga, i poliziotti, impegnati in servizi straordinari per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione della donna rinvenendo altri due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionalemento della droga per cui l’indagata, per la quale vale la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, è stata tratta in arresto. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, a spasso per il centro storico con 22 involucri di cocaina: 45 enne arrestata dalla Polizia di Stato Articoli correlati Centro storico: sorpreso con una pistola e droga in casa. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Truffa ai danni di un’anziana: arrestata una coppia dalla Polizia di StatoNei giorni scorsi la Questura di Arezzo ha diramato una nota di ricerca relativa a un’autovettura Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano un uomo e... Una selezione di notizie su Napoli a spasso per il centro storico... Napoli, blitz della polizia di stato: sei arresti per traffico di drogaBlitz della Polizia di Stato: sei arresti per traffico di droga a Napoli, smantellata piazza di spaccio in centro città che riforniva tutta ... msn.com Traffico di droga e spaccio, 6 arresti della Polizia a NapoliSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti le sei persone arrestate dalla Polizia di Stato al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettua ... ansa.it