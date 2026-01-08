Centro storico | sorpreso con una pistola e droga in casa Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nella zona del centro storico, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento che ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga e di una pistola rubata. Durante l’operazione, si è verificata una colluttazione con l’individuo, che è stato tratto in arresto. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza della zona e a contrastare la criminalità.

Intervento della Polizia nel centro storico: l'uomo trovato in casa con droga e una pistola rubata, arrestato dopo una colluttazione. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione. Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Decumani e Vicaria, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un'abitazione del centro storico.

