Truffa ai danni di un’anziana | arrestata una coppia dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato una coppia accusata di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana. La vicenda si è svolta negli ultimi giorni, quando gli agenti hanno intercettato un’auto, una Fiat 500, con a bordo due persone sospettate di aver fatto raggiri alla donna. La Questura aveva già diffuso un appello per rintracciarli, e ora sono finiti in manette.

Nei giorni scorsi la Questura di Arezzo ha diramato una nota di ricerca relativa a un'autovettura Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un'anziana residente in provincia di Arezzo. La vittima aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile che, spacciandosi per la figlia, riferiva di essere trattenuta presso una caserma dei carabinieri a causa di presunte multe non pagate. L'interlocutrice spiegava che, per evitare il carcere, sarebbe stato necessario consegnare immediatamente una somma di denaro o dei preziosi. Poco dopo, una seconda telefonata da parte di un sedicente carabiniere convinceva definitivamente la donna, che, in preda al panico, raccoglieva tutti i monili d'oro in suo possesso.

