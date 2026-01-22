A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, riviviamo gli eventi e le indagini attraverso il trailer del nuovo docufilm. Ricordando il ricercatore italiano, il film approfondisce il suo rapimento, le circostanze della sua morte e le implicazioni di un caso ancora irrisolto. Un'occasione per riflettere sulla vicenda e sul suo impatto, mantenendo viva l’attenzione su una delle tante sfide della giustizia internazionale.

Dieci anni. Interminabili. Un decennio è ormai passato dal sequestro e dall’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso in Egitto il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra il Cairo e Alessandria. Su Giulio, dirà la madre Paola Deffendi, si è abbattuto “ Tutto il male del mondo ”. Ed è questo il titolo del docufilm che arriverà nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026, distribuito da Fandango, dopo l’anteprima nazionale del 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina, organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa del ricercatore italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutto il male del mondo”: il trailer del docufilm su Giulio Regeni a 10 anni dal suo omicidio

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" con le tappe dal sequestro alle torture all'uccisione del ricercatore italianoDal 2 al 4 febbraio 2026, nelle sale cinematografiche, sarà proiettato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Giulio Regeni. Tutto il male del mondo; Tutto il male del mondo, il documentario che riapre il caso Regeni; Tutto il male del mondo, a dieci anni dall’omicidio il film su Giulio Regeni nelle sale; Tutto il male del mondo nel trailer e nel cuore del film di Manetti su Regeni.

Tutto il male del mondo: il documentario su Giulio Regeni, dieci anni dopo l’omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Tutto il male del mondo: il documentario su Giulio Regeni, dieci anni dopo l’omicidio ... tg24.sky.it

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Simone Manetti. Un film con Claudio Regeni, Paola Deffendi, Alessandra Ballerini. Dal 2 al 4 febbraio al cinema. mymovies.it

Dopo i successi ai premi Bindi e De André, Santoianni annuncia ufficialmente il suo nuovo album "SUONATUTTOMALE", fuori il 23 gennaio. Un disco lucido, che guarda fuori dalla finestra e racconta le nostre contraddizioni senza sconti, cercando l'autentici - facebook.com facebook