Tre capolavori aprono il festival SacroInCanto Viaggio di musica e spiritualità a Terni e San Gemini

Tre opere di musica sacra del Settecento, composte da Haendel, Bach e Scarlatti, aprono il festival “SacroInCanto” a Terni e San Gemini. L’evento presenta un percorso tra musica e spiritualità, coinvolgendo due città italiane in una serie di esecuzioni che celebrano il patrimonio musicale dell’epoca. La manifestazione si svolge in diverse location, con interpreti e orchestre che eseguiranno i brani scelti per l’occasione.

Tre capolavori della musica sacra composti nel Settecento da Haendel, Bach e Scarlatti inaugurano oggi il festival “ SacroInCanto “: organizzato dall’Associazione InCanto torna ad accompagnare i giorni che precedono la Pasqua con musiche sacre che abbracciano secoli di spiritualità, dal Medioevo ai nostri giorni. Il concerto d’apertura si tiene oggi alle 17 nella Chiesa di san Lorenzo di Terni dove si ascolteranno il “Salve Regina” HWV 241 di Haendel, “Bekennen will ich seinen Namen” BHW 200 (Confesserò il Suo Nome)“, una delle duecento Cantate sacre di Bach, dedicata alla Festa della Purificazione di Maria e lo “Stabat Mater” di Scarlatti.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre capolavori aprono il festival “SacroInCanto“. Viaggio di musica e spiritualità a Terni e San Gemini Articoli correlati Leggi anche: Viaggio nel mondo di Franco Battiato, l’artista tra musica e spiritualità Furti fra Terni e San Gemini, il ladro si “giustifica”: “Ero lì per vendere auto usate”Una ventina di colpi in altrettante abitazioni contestati dai giudici, lui cerca di difendersi: la ricostruzione e la decisione Una serie di furti in...