mysterium festival nella chiesa santa famiglia in scena fratres

Venerdì 20 marzo alle 20, nella chiesa Santa Famiglia di Taranto, si tiene lo spettacolo “Fratres” inserito nel programma del Mysterium Festival. L’evento vede in scena un gruppo di artisti che presentano una performance dedicata alla tematica della fratellanza. La serata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza la presenza di altre iniziative collaterali.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo appuntamento a Taranto con il Mysterium Festival. Venerdì 20 marzo, alle 20.30, nella chiesa Santa Famiglia, andrà in scena “Fratres”, evento inserito nella dodicesima edizione della rassegna. Protagonista della serata sarà il Meridies Cello Ensemble, formato da Roberto Chiapperino, Giovanna D’Amato, Daniele Miatto e Luciano Tarantino. A dare voce ai testi sarà Emilio Truncellito, interprete della parte recitante. “Fratres” si presenta come un percorso di musica e versi dedicato alla figura di San Francesco poeta, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della composizione del Cantico delle Creature e della morte del Santo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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