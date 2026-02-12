La critiche del Wwf al calendario venatorio 2026-2027 | Rischi per l’orso marsicano e passi indietro sulla tutela

La Wwf torna a criticare il calendario venatorio 2026-2027 in Abruzzo. L’associazione ambientalista sottolinea che, nonostante alcuni miglioramenti nel tempo, restano rischi per l’orso marsicano e passi indietro sulla tutela. La situazione si trascina da anni, e l’associazione ribadisce che molte delle modifiche sono state possibili solo grazie alle osservazioni fatte nel corso del tempo.

Negli anni alcuni miglioramenti ci sono stati, ma per il Wwf Abruzzo le criticità sul calendario venatori restano e se quei miglioramenti ci sono stati, precisa, è anche grazie alle osservazioni che nel tempo l’associazione ha fatto. Critiche che restano, anche per la bozza del 2026-2027, sulle pre-aperture, sul prelievo di alcune specie, sulla caccia prolungata e i rischi per l’orso marsicano, specie protetta e simbolo d’Abruzzo, che rimangono visto l'impatto che l'attività di caccia avrebbe nei territori dove è presente. La bozza, spiega il Wwf, è stata presentata in sede di consulta e le sue osservazioni le ha già mandate a Regione, Ispra e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la prima bozza del calendario venatorio 20262027.

