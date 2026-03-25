Muore dopo intervento al cuore la famiglia risarcita con 460mila euro | Ha contratto un batterio in ospedale

Un uomo di 81 anni è deceduto nel 2019 a seguito di un intervento al cuore. Dopo l’operazione, ha sviluppato uno choc settico causato da un batterio contratto durante il ricovero. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di 460 mila euro, in relazione alla causa legale intentata per la morte dell’anziano.

Un 81enne, sottoposto a un intervento cardiaco, è morto nel 2019 dopo uno choc settico provocato da un batterio contratto in ospedale. Ora il tribunale civile di Padova ha condannato l’ospedale a risarcire i familiari con oltre 460mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pensionato muore dopo l'intervento al cuore, l'ospedale risarcisce i familiari con 460mila euroPADOVA - La morte per choc settico di un pensionato padovano di 81 anni, è costato all’Azienda ospedaliera oltre 462mila euro di risarcimenti danni... Batterio killer in clinica, muore dopo il ricovero a causa della Klebsiella: risarcita la famigliaLa Spezia, 3 marzo 2026 – Operato e dimesso dalla clinica, muore dopo aver contratto la Klebsiella. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Muore dopo Temi più discussi: Muore dopo l’intervento: Niente colpe dei medici; Muore dopo l'intervento al cuore, l'anziano ha contratto un'infezione durante il ricovero: l'ospedale risarcisce i familiari con 460mila...; Muore dopo un’operazione, il giudice: 1,3 milioni agli eredi; Donna muore dopo intervento ai reni, risarcimento da 1,3 milioni ai familiari. Pensionato muore dopo l'intervento al cuore, l'ospedale risarcisce i familiari con 460mila euroPADOVA - La morte per choc settico di un pensionato padovano di 81 anni, è costato all’Azienda ospedaliera oltre 462mila euro di risarcimenti danni ai parenti. Così ha ... ilgazzettino.it Catania, muore dopo un intervento: condanna al risarcimento da 1,3 milioni per il PoliclinicoUna paziente deceduta dopo un’intervento: costretto al risarcimento di oltre 1,3 milioni l’ospedale Policlinico di Catania. È la decisione del tribunale etneo, che ha riconosciuto l’indennizzo ai fami ... meridionews.it Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l’86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agonia x.com Tragedi in sala parto, donna di 30 anni muore dopo aver messo al mondo il suo bambino - facebook.com facebook