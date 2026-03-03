Batterio killer in clinica muore dopo il ricovero a causa della Klebsiella | risarcita la famiglia

Una persona è deceduta dopo aver contratto il batterio Klebsiella in una clinica della Spezia. Dopo il ricovero, l’individuo è stato operato e successivamente dimesso, ma le sue condizioni sono peggiorate. La famiglia ha ricevuto un risarcimento. L’evento ha attirato l’attenzione sulla presenza del batterio nell’ospedale.

La Spezia, 3 marzo 2026 – Operato e dimesso dalla clinica, muore dopo aver contratto la Klebsiella. Una tragedia immane, quella di un 71enne residente in provincia, che per il tribunale ha una responsabilità precisa: quella dei sanitari della stessa clinica in cui l'uomo fu operato, la Humanitas di Rozzano, nel Milanese con il giudice Adriana Gherardi che ha condannato la società che gestisce l'istituto ospedaliero a risarcire la figlia e la compagna dell'uomo deceduto. I fatti I fatti risalgono all'estate di cinque anni fa, quando l'uomo, affetto da carcinoma, viene ricoverato all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, per essere sottoposto, il giorno successivo, a un intervento chirurgico.