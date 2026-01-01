Capodanno con i botti divieti ignorati | fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte

A cavallo tra l'anno vecchio e quello nuovo, si sono verificati numerosi fuochi d'artificio e petardi in tutta la città, nonostante i divieti comunali. Come durante le festività natalizie, molte persone hanno ignorato le normative che vietano la vendita e l'uso di fuochi pirotecnici in luoghi pubblici, mantenendo viva una tradizione che spesso sfida le disposizioni di sicurezza e regolamentazione.

Fuochi d'artificio e petardi esplosi in strada allo scoccare della mezzanotte. Come già accaduto a Natale, la consueta ordinanza del Comune, che vietava la vendita di petardi e razzi di categorie superiori e l'utilizzo di fuochi pirotecnici in luogo pubblico, non ha fermato l'abitudine di molti. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Capodanno con i botti, divieti ignorati: fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte Leggi anche: Capodanno 2026 nelle sale di Circuito con film e brindisi allo scoccare della mezzanotte Leggi anche: Il conto alla rovescia è iniziato: cosa scrivere per non essere banali allo scoccare della mezzanotte? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno con i botti, divieti ignorati: fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte; Botti di Capodanno: divieti e strategie delle diverse città italiane; Capodanno di botti e feriti: i divieti ignorati fanno ancora vittime; Botti di Capodanno a Roma: lancia un petardo ma gli scoppia in mano, morto 63enne ad Acilia. La notte di Capodanno segnata da feriti e botti illegali: divieti ignorati in molti comuni, anche a Monza. - Feriti nella notte di Capodanno: botti illegali nonostante i divieti. monza-news.it

Capodanno, ordinanze e divieti nelle città italiane: dallo stop ai botti alle piazze a numero chiuso - Le città italiane, da Nord a Sud, si preparano ai festeggiamenti della notte di Capodanno con divieti di botti e fuochi d’artificio, misure di sicurezza e ordinanze per la sicurezza dei cittadini. notizie.it

Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze a numero chiuso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze a numero chiuso ... tg24.sky.it

Capodanno, sindaco di Siracusa: “nessuna ordinanza contro i botti, appello alla responsabilità” - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.