La problematica dei divieti di transito ignorati dai camion su alcune strade cittadine solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla corretta applicazione delle regole. Nonostante le segnalazioni, sembra che ogni giorno, da anni, molti mezzi pesanti attraversino aree vietate senza incorrere in sanzioni. La questione, sollevata dalla consigliera Daniela Bennati, evidenzia la necessità di un’attenzione più efficace da parte delle autorità competenti.

Niente multe ai mezzi pesanti che ogni giorno ignorano i divieti di transito su viale della Repubblica, viale Roma, via Marina Vecchia e via Salvetti? A sollevare il dubbio è la consigliera comunale Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra che denuncia come quei divieti siano "ogni giorno, da anni, sistematicamente violati da decine di camion" e che le sue segnalazioni sulla sicurezza stradale vengono ignorate. "Non trovo normale vedere multato qualsiasi veicolo o ciclomotore tranne i mezzi pesanti – dice Bennati –. E' evidente che questa indifferenza nel far rispettare il Codice della Strada ha attirato la mia attività di controllo amministrativo.

© Lanazione.it - I camion nel mirino: "Ignorati e niente multe per i divieti di transito"

Concerto di Capodanno in piazza del Popolo, niente contenitori di vetro. Divieti di sosta e transitoDomani, mercoledì 31 dicembre, piazza del Popolo ospiterà un concerto di Capodanno con un djset a partire dalle 22, con artisti come Jurymaru, Sandro Base, Manilo e Cleto.

Fiamma Olimpica in arrivo a Verona: modifiche alla viabilità, divieti di sosta e transitoIl transito della Fiamma Olimpica a Verona, previsto per domenica 18 gennaio 2026, comporterà modifiche temporanee alla viabilità, inclusi divieti di sosta e transito.

