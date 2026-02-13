senza regole chiare si resta in bilico

Andrea Poli, 55 anni, da Bologna a Rimini per assistere la madre malata, ha lasciato il suo lavoro come capo animazione nel turismo e ora consegna pasti in bicicletta, perché senza regole chiare sul settore dei rider si trova in bilico tra un mestiere precario e l’incertezza futura.

Da capo animazione nel turismo a rider in bicicletta. Andrea Poli, 55 anni, è arrivato a Rimini da Bologna per assistere la madre malata. "Poi ho conosciuto mia moglie e ho deciso di restare qui, perché c’era più lavoro". Nel 2021 poi entra in Just Eat. "scelsi quella piattaforma perché volevo essere tutelato". Dal 2021 al 2024 ha lavorato come rider con contratto part time a tempo indeterminato. "Si parte da 10 ore settimanali con tredicesima e quattordicesima. Io ero arrivato a 24 e prendevo circa 1100 euro. Eravamo una cinquantina, tutti a tempo indeterminato, ora fanno più contratti a termine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

