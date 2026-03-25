Nel fondo del colore nasce come azione performativa concepita all’interno della mostra personale di Antonio Recca – Il silenzio del gesto. Non è un concerto “ambientato” in una mostra, né una mostra commentata dalla musica. È un attraversamento: un tempo condiviso in cui immagine, voce e suono abitano lo stesso piano di ascolto. La pittura di Recca – nelle campiture blu e nere, nelle stratificazioni, nei segni che affiorano e si ritraggono – lavora per sottrazione. Non rappresenta, non racconta: trattiene. Ogni tela è un deposito di tempo, un luogo in cui la luce non illumina ma scava, fino a farsi materia. Dentro questo spazio agiscono le canzoni di Kaballà, ridotte alla loro essenza: voce e parole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Mostra di Antonio Recca “Il silenzio del gesto": con Kaballà

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