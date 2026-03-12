Dal 14 marzo alla Gam la mostra Il silenzio del gesto di Antonio Recca

Dal 14 marzo al 12 aprile 2026, la Galleria d’Arte Moderna di Catania presenta la mostra

"Il silenzio del gesto. Nel punto esatto in cui mi perdo comincio a sentire", è la mostra dell'artista Antonio Recca che la Galleria d'Arte Moderna (Gam) di Catania ospita dal 14 marzo al 12 aprile 2026. Il vernissage è in programma sabato 14, alle ore 18, alla presenza del sindaco Enrico Trantino. Il progetto espositivo, a cura di Giacomo Fanale, è realizzato in co-organizzazione col Comune di Catania. In mostra sono cinquanta paesaggi, dal 2009 ad oggi, riletti dal "gesto" pittorico di Recca, artista di grande rigore nella sua continua ricerca estetica, che per anni ha vissuto e lavorato a Milano e all'estero spaziando dall'arte, alla moda, al design.

