Morto nella cella frigorifera a Termoli il giallo della chiamata delle 20.08 | Chi ha usato il suo telefono?

Nella notte, Andrea Costantini è stato trovato morto all’interno di una cella frigorifera a Termoli. Dai tabulati del suo telefono si è scoperto che alle 20.08 è stata effettuata una chiamata con un certo numero, e si indaga sulla persona che ha usato il suo cellulare in quel momento. La polizia sta verificando i dettagli relativi a quella comunicazione.

Dai tabulati del cellulare di Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli, emerge una chiamata alle 20.08. Il legale della famiglia chiede approfondimenti: "Se era già deceduto, chi ha effettuato la chiamata?". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Andrea Costantini trovato morto nella cella frigorifera: cos’è emerso dall’autopsiaÈ durata circa due ore e mezza l’autopsia eseguita all’ospedale di Pescara sul corpo di Andrea Costantini, il 38enne trovato senza vita il 15... Andrea Costantini, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato: cosa è emerso dall’autopsiaL’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto a Termoli lo scorso settembre, conferma due ferite da taglio e rafforza l’ipotesi del suicidio, alla... Altri aggiornamenti su Morto nella cella frigorifera a Termoli... Temi più discussi: Donna di Pescara morta ad Ancona dopo un intervento al cuore, disposta l'autopsia; Fine settimana da dimenticar­e un morto e 6 feriti in 2 incidenti; Shakespeare & Hathaway-Billy... due mattoni su Giallo. A un consulente viareggino le analisi del cellulare dell’uomo trovato morto in una cella frigo a TermoliLuca Mercatanti ha consegnato la relazione tecnica che potrebbe far luce sulle ultime ore di vita del 38enne Svolta nelle indagini sul mistero della morte di Andrea Costantini, il 38enne abruzzese rin ... luccaindiretta.it Giallo Andrea Costantini, analizzata la copia forense del cellulare. Intanto spunta una chiamata alle 20 e 8 minuti della sera della morteNuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte del 38enne trovato senza vita nella cella frigorifera dell’Eurospin di Termoli il 15 settembre. La difesa della compagna ha fatto analizzare la copia forense ... primonumero.it Video sfotto' di Netanyahu in risposta ai social che lo danno per morto. Video. https://www.ladige.it/video/video-sfotto-di-netanyahu-in-risposta-ai-social-che-lo-danno-per-morto-1.4318868p=1 - facebook.com facebook Masone, auto precipita in un dirupo sul monte Faiallo: trovato morto un uomo x.com