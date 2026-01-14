L’assemblea dei gruppi Pd ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Valeria Fedeli, ricordandone l’impegno come vice presidente del Senato, ministra, femminista e sindacalista. Un gesto di riconoscenza per il contributo significativo dato alla comunità e alle istituzioni italiane, evidenziando il suo ruolo di figura pubblica dedita al servizio pubblico e alla promozione dei valori civili.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ricordiamo con un minuto di silenzio Valeria Fedeli. Il suo impegno nelle istituzioni, da vice presidente del Senato, ministra, appassionata femminista, sindacalista, dirigente politica e la ringraziamo per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, esprimendo il cordoglio dei deputati e dei senatori riuniti in Assemblea per la scomparsa di Valeria Fedeli. "Ci stringiamo ad Achille in questo triste momento e con un minuto di silenzio esprimiamo il nostro dolore e rispetto per la scomparsa di Valeria.

© Iltempo.it - Fedeli: Assemblea gruppi Pd osserva minuto di silenzio, 'grazie per quanto fatto'

