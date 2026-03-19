È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono, imprenditore e patron del Como 1907, oltre che presidente di Djarum. Possedeva un patrimonio stimato in 45 miliardi di dollari. Hartono ha giocato un ruolo importante nel ritorno del Como in Serie A dopo molti anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo degli affari e dello sport.

Hartono è stato una figura chiave nel progetto che ha riportato la squadra in Serie A dopo oltre vent’anni, sostenendo investimenti rilevanti tra mercato, staff tecnico e infrastrutture È morto Michael Bambang Hartono, proprietario della compagnia indonesiana Djarum e patron della squadra di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Michael Bambang Hartono, morto a 86 anni il patron del Como 1907 e presidente di Djarum, aveva un patrimonio di 45mld $

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