Morti in ambulanza a Forlì autista accusato di essere un serial killer | 5 casi omicidi con sostanze letali

A Forlì un autista di ambulanza è indagato per cinque decessi sospetti avvenuti durante il trasporto. Le vittime sono state trovate morte in circostanze che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare un possibile collegamento tra il conducente e gli episodi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dei decessi e verificare eventuali responsabilità.

Un autista di ambulanza è indagato nell'ambito di un'inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì ed è stato sospeso dalla Croce Rossa. Pesantissime le accuse per l'uomo: omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Le indagini si concentrano su almeno cinque morti sospette avvenute in ambulanza mentre lui era in servizio.