Cinque morti in ambulanza l’autista è sotto inchiesta Il pm | omicidio volontario

A Forlì, cinque persone anziane sono morte in un incidente che coinvolge un'ambulanza. L’autista dell’ambulanza è stato posto sotto inchiesta e il pubblico ministero ha formulato l’accusa di omicidio volontario plurimo. La procura ha ufficialmente aperto un procedimento penale per chiarire quanto accaduto.

Forlì, 3 marzo 2026 – Omicidio volontario plurimo, per la morte di cinque anziani. A sigillare l’accusa, pesantissima, è la procura di Forlì. Sotto inchiesta un 28enne autista soccorritore d’ambulanza in servizio per il Comitato della Croce Rossa Italiana di Forlìmpopoli-Bertinoro, due paesi a 15 chilometri dal capoluogo. Per i carabinieri forlivesi, supportati dai colleghi dei Nas di Bologna, coordinati dal procuratore capo Enrico Cieri e dal pm Andrea Marchini, il 28enne avrebbe ucciso i cinque anziani tra il febbraio e il 25 novembre del 2025. Secondo fonti informative qualificate che oltrepassano il riserbo della procura, il giovane avrebbe innescato agli anziani un arresto cardiaco (o con siringhe o con pressioni manuali agli organi respiratori), che si sarebbe concretizzato già in ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinque morti in ambulanza, l’autista è sotto inchiesta. Il pm: omicidio volontario Cinque morti durante i viaggi in ambulanza: indagine per omicidio plurimoUn operatore della croce rossa di 27 anni, residente in provincia di Forlì, è indagato con l'accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque... Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese. Contenuti e approfondimenti su Cinque morti Temi più discussi: Cinque morti in ambulanza, alla guida lo stesso operatore: indagato per omicidio plurimo; Cinque anziani morti in ambulanza, indagato un autista a Forlì; Forlì, 5 anziani morti sull'ambulanza: indagato operatore sanitario per omicidio plurimo; Forlì, cinque anziani morti sull'ambulanza: operatore della Croce Rossa indagato per omicidio plurimo. Forlì, cinque anziani muoiono sulle ambulanze: indagato per omicidio operatore della Croce RossaLa Procura di Forlì ha indagato con l’ipotesi di accusa di omicidio plurimo un 27enne operatore della Croce Rossa, residente nel Forlivese, per la morte di cinque anziani avvenuta in ambulanze durante ... adnkronos.com Cinque anziani morti sull’ambulanza a Forlì: operatore della Croce rossa indagato per omicidio plurimoL'operatore della Croce Rossa si dichiara innocente: tutti i decessi sarebbero avvenuti con medici a bordo dell'ambulanza ... ilfattoquotidiano.it Cinque pazienti morti dopo il trasporto in ambulanza, operatore della Croce Rossa indagato per omicidio volontario - facebook.com facebook Forlì, cinque anziani morti in ambulanza: c’era sempre lo stesso operatore. “È omicidio plurimo” x.com