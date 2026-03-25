Morte di Gino Paoli il ricordo di Amanda Sandrelli sui social | Babbo mio

Amanda Sandrelli ha condiviso sui social una foto che la ritrae insieme a suo padre, Gino Paoli, accompagnata da un messaggio in cui si limita a chiamarlo

Amanda Sandrelli pubblica una foto insieme a suo padre Gino Paoli, con un messaggio breve ma intenso. Di lui aveva detto: "Per me è una specie di Superman, è come se non avesse paura di niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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