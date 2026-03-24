Amanda Sandrelli perché non porta il cognome del padre Gino Paoli

Dopo la scomparsa del noto cantautore, si è tornato a parlare della figlia Amanda Sandrelli, che ha scelto di non adottare il cognome del padre. La sua decisione ha attirato l’attenzione sui rapporti familiari e sulle scelte personali legate alla propria identità. La vicenda ha riacceso l’interesse sui legami tra artista e famiglia, senza entrare in dettagli giudiziari o personali.

La scomparsa di Gino Paoli riporta alla luce anche una storia familiare intensa e fuori dagli schemi: quella della figlia Amanda Sandrelli, che non ha mai portato il cognome del padre. Una decisione che non nasce da un mancato riconoscimento, ma da una scelta precisa, maturata in un contesto storico molto diverso da quello attuale. Una nascita segnata dal contesto dell’epoca. Per comprendere la vicenda bisogna tornare agli anni Sessanta, quando la relazione tra Paoli e Stefania Sandrelli fece scalpore. Il cantautore era infatti sposato con Anna Fabbri, e in un’Italia ancora senza divorzio, un figlio nato fuori dal matrimonio veniva etichettato come “adulterino”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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