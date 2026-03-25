In un processo a Jesi, l'ex compagno di una donna romena di 26 anni è stato condannato per maltrattamenti e spaccio di cocaina, ma non per la morte della donna. La 26enne è stata trovata senza vita, e le accuse nei confronti dell'uomo non includono l'istigazione al suicidio. La decisione si basa su quanto accertato durante le indagini e il processo.

JESI Riconosciuti i maltrattamenti, lo spaccio di cocaina pure. Ma Simone Gresti non ha responsabilità per la morte della sua ex compagna, Andreea Rabciuc, la 26enne romena trovata senza vita il 20 gennaio del 2024 in un casolare di Montecarotto, a 22 mesi dalla scomparsa. Le condanna complessiva: quattro anni e sei mesi di reclusione per il 47enne jesino. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal gup Alberto Pallucchini dopo la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Gianni Marasca ed Emanuele Giuliani, di procedere con l’abbreviato. Dai maltrattamenti è caduta l’aggravante di aver portato alla morte la giovane campionessa di tira al volo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Morte di Andreea Rabciuc, condannato l?ex compagno. Ma non per averla istigata al suicidio

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