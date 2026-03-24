Andreea Rabciuc l'ex condannato per maltrattamenti e spaccio | assolto dall'accusa di istigazione al suicidio

Un uomo condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti e spaccio è stato assolto dall’accusa di aver istigato al suicidio una donna scomparsa nel 2022. La donna, di 26 anni, era stata legata ai procedimenti giudiziari riguardanti il suo ex fidanzato. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo durato diverse settimane.

Simone Gresti, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti e spaccio, assolto dall’istigazione al suicidio della 26enne scomparsa nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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