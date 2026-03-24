Ancona caso Andreea Rabciuc | ex fidanzato assolto per istigazione al suicidio

In un procedimento giudiziario a Ancona, l'ex fidanzato di una giovane donna è stato assolto dall'accusa di istigazione al suicidio. Tuttavia, è stato condannato per maltrattamenti e spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda riguarda una donna di 27 anni e il processo ha portato alla sentenza di assoluzione per l'accusa di istigazione, mentre sono stati confermati i reati di maltrattamenti e spaccio.

Quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti e spaccio, e assoluzione perché il fatto non sussiste dall'accusa di istigazione al suicidio. Il verdetto è stato emesso dal tribunale di Ancona nei confronti di Simone Gresti, il 47enne di Moie (Ancona), inizialmente accusato di aver istigato il suicidio della fidanzata Andreea Rabciuc, 27 anni, di origine romena, oltre che di maltrattamenti nei suoi confronti di spaccio di cocaina., Queste circostanze emersero durante le indagini sulla scomparsa della 27enne, avvenuta nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo del 2022 dopo una serata passata con l'imputato, allora suo fidanzato e altri due amici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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