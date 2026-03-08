Gaetano sorprende la moglie Valentina affetta da sclerosi multipla con Irama | Non sei un peso promettimelo
Gaetano sorprende la moglie Valentina, affetta da sclerosi multipla, chiamando Irama durante la trasmissione
A C'è posta per te Gaetano chiama Irama per la moglie Valentina, affetta da sclerosi multipla. Il cantante li invita al concerto e regala loro un viaggio. Lei: "Sto sognando.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “La mia libertà di scelta è amore per me”: morto con suicidio assistito 56enne con sclerosi multipla
Leggi anche: Raphinha sorprende la moglie con un regalo extralusso: “Mi ha chiamato per prendere qualcosa in garage”