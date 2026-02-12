È in coma la donna investita in viale Miramare

Questa mattina, una donna di circa cinquant’anni è rimasta gravemente ferita in un incidente a Viale Miramare. È stata investita da un’auto e ora si trova in coma. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le sue condizioni sono gravi. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Alle 7 del mattino di giovedì 12 febbraio un furgone l’ha urtata, sbalzandola di circa 20 metri. La donna ha riportato un importante trauma cranico e uno toracico È in coma la donna cinquantenne investita da un’auto nella prima mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, in viale Miramare. Lo riporta il Piccolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino all’altezza del civico 77. Mentre la cinquantenne attraversava la strada (sulle strisce, secondo una prima ricostruzione), un furgone guidato da un 22enne l’ha urtata, sbalzandola di circa 20 metri. La donna ha riportato un importante trauma cranico e uno toracico ed è stata intubata e stabilizzata sul posto dai sanitari del 118.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Viale Miramare

Martedì 16 ottobre, a Terni, si è verificato un incidente stradale in viale Trento, coinvolgendo una donna investita lungo la strada.

Un tragico incidente stradale si è verificato a Terni nella serata di martedì 16 ottobre, causando la morte di una donna di 54 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Viale Miramare

Argomenti discussi: Arzachena, operaio schiacciato da un albero: è in coma; L'incidente, il coma a 14 anni e il risveglio. Raccolta fondi per aiutare Lisa; Coma e stati vegetativi, Salvi: Il risveglio è possibile, coltiviamo la speranza; Giorgia Wurth: Papà è stato in coma dopo un'emorragia cerebrale.

Arzachena, operaio schiacciato da un albero: è in comaL’incidente è avvenuto nella periferia del paese. Il giovane è stato trasferito in elicottero in Neurochirurgia ... lanuovasardegna.it

Lisa Righi, promessa veneziana della scherma in riabilitazione dopo incidente. La raccolta fondiLisa Righi la promessa veneziana della scherma in riabilitazione dopo un incidente. Continua la raccolta fondi per acquistare un esoscheletro ... lavocedivenezia.it

San Valentino al Miramare: il gusto dell'amore. Per la serata più romantica dell'anno, abbiamo pensato a una proposta speciale che unisce i sapori del mare alla libertà di scelta. Il nostro menù dedicato a 30€ comprende: L'Antipasto: Una raffinata "Tril - facebook.com facebook