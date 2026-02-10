Morì dopo la caduta nel vano ascensore | chiuse le indagini per quattro persone

È stato chiuso il procedimento per quattro persone coinvolte nella morte di Clelia Ditano. La giovane di 25 anni, di Fasano, è morta dopo essere caduta nel vano ascensore del suo palazzo, in via Saragat, tra il 30 giugno e l’1 luglio. Le indagini ora si concentrano sugli eventuali responsabili di quella tragica sera.

Si tratta dell'amministratore di condominio, del legale rappresentante della ditta che si è occupata della manutenzione e di due tecnici. L'episodio in cui perse la vita la 25enne Clelia Ditano risale all'1 luglio 2024 BRINDISI - Sono state chiuse le indagini preliminari per la morte di Clelia Ditano, la 25enne fasanese che perse la vita nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio 2024 cadendo nel vano ascensore del condominio in cui abitava, in via Saragat, a Fasano. L'avviso di conclusione, firmato dalla pm titolare del fascicolo, Livia Orlando, risale a pochi giorni addietro.

