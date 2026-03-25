Morgane 5 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata su Rai 1

Stasera, mercoledì 25 marzo 2026, viene trasmessa su Rai 1 la seconda puntata della quinta stagione di Morgane. La serie televisiva vede nel cast principali attori che interpretano i vari personaggi coinvolti nelle vicende narrate. La puntata segue gli eventi già introdotti nella prima, offrendo ulteriori sviluppi nella trama.

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie di Rai 1 in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 25 marzo? Ecco tutte le informazioni. Il primo episodio di stasera ha come titolo “Penicillium Brevicaule”. Morgane, mentre lavora a un nuovo caso d’omicidio, cerca di comunicare a David e Timothée che è incinta, anche se il suo pensiero è sempre per Karadec. Della morte di un vecchio scrittore viene accusata Marie, una compagna di cella di Morgane che si impegna ad aiutare l’amica per scagionarla dall’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Il debutto della quinta e ultima stagione di " #Morgane – Detective Geniale" su Rai 1 registra il 10,1% di share e 1 milione 539 mila spettatori. #AscoltiTv x.com