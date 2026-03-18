Morgane 5 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, viene trasmessa la prima puntata di Morgane 5. La serie vede protagonisti alcuni attori noti e si concentra su una trama che coinvolge vari personaggi. La puntata introduce gli eventi principali e presenta le prime situazioni che caratterizzano la stagione. La trasmissione inizia alle ore previste e si protrae per tutta la serata, offrendo agli spettatori un nuovo episodio della saga.

Questa sera, 18 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie di Rai 1 in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 18 marzo? Ecco tutte le informazioni. Dopo la nascita del piccolo Léo, Morgane si è trasferita con i figli da Karadec, che ora è coinquilino, collega e partner nella gestione familiare. Al termine del congedo di maternità, per Morgane il ritorno al lavoro si rivela un caos totale. Il secondo episodio della serata si apre con un incidente stradale mortale, ma Morgane scopre che si tratta di un omicidio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1 Articoli correlati Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, 1 febbraio 2026, va in onda la prima puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima... L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, 3 febbraio 2026, va in onda in prima visione su Rai 1 la prima puntata di L’invisibile, la miniserie in due puntate sulla cattura di... Una raccolta di contenuti su Morgane 5 le anticipazioni trama e cast... Temi più discussi: Morgane – Detective geniale, la quinta e ultima stagione su Rai1; Anticipazioni TV: al via Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi; Morgane – Detective geniale 5: l’ultima stagione dal 18 marzo su Rai 1 | Anticipazioni; Morgane Detective Geniale 5: la trama degli episodi della stagione finale. Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1 in onda in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30 ... tpi.it Morgane – Detective geniale 5: anticipazioni, quante puntate, location e castTutto pronto per Morgane - Detective geniale 5, stagione conclusiva della serie tv: ecco anticipazioni, puntate, location e cast. donnaglamour.it Film, fiction e serie TV in programma questa sera 18 marzo. RAI UNO ore 21.30 due nuovi episodi della serie MORGANE DETECTIVE GENIALE - STAGIONE FINALE. RAI 4 ore 21.20 in prima visione TV il film thriller YOU'LL NEVER FIND ME. RAI MOVIE ore - facebook.com facebook Morgane è tornata per un’ultima imperdibile stagione. Preparatevi a un finale che non dimenticherete facilmente. #Morgane, prossimamente su Rai 1. #MorganeDetectiveGeniale #Morgane5 #HPI x.com