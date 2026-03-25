Montevergine riparte il Prefetto | Conciliare sicurezza spiritualità ed economia locale

Mercoledì 25 marzo, ad Aiello del Sabato, si è svolta una tappa dell’Osservatorio sullo stato della Provincia, un’iniziativa promossa dal Prefetto. Durante l’incontro, si sono affrontati temi legati alla ripresa del complesso di Montevergine, con un focus sulla gestione della sicurezza, della spiritualità e dell’economia locale. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diversi settori e istituzioni della zona.

Il Prefetto Rossana Riflesso: riapertura di Montevergine tra esigenze economiche e spirituali. Accesso solo con funicolare o a piedi, strada riaperta al traffico ordinario prevista entro maggio Mercoledì 25 marzo - Aiello del Sabato ha ospitato una nuova tappa dell’Osservatorio sullo stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Prefetto Rossana Riflesso. L’incontro si è tenuto presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” e si configura come un momento di dialogo diretto con le amministrazioni locali e le comunità dell’area. L’obiettivo è raccogliere esigenze, analizzare le principali criticità e rafforzare le strategie di presidio e prevenzione sul territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montevergine riparte, il Prefetto: “Conciliare sicurezza, spiritualità ed economia locale” Articoli correlati Allarme granchio blu, il caso torna in Regione: "Salvare anguille ed economia locale"La proliferazione del granchio blu continua a mettere sotto pressione l’ecosistema delle Valli di Comacchio, uno dei patrimoni ambientali e... Frosolone, coltelli artigianali a rischio: decreto sicurezza minaccia economia locale e tradizione secolare.Frosolone, un piccolo comune del Molise, si trova al centro di un acceso dibattito nazionale. Tutti gli aggiornamenti su Montevergine riparte Mercogliano, palme a Montevergine: la parola passa al PrefettoStilato il piano viabilità per la riapertura del Santuario di Montevergine. Un lungo incontro quello di ieri mattina in via Serroni. Nella sede della Protezione Civile, alla presenza ... ilmattino.it Montevergine, riapre la funicolare: unica via per il Santuario a PasquaTorna operativa la funicolare per il Santuario di Montevergine: sarà attiva già dalla Domenica delle Palme, rappresentando di fatto l’unico collegamento disponibile per i fedeli. La decisione è arriva ... irpiniaoggi.it