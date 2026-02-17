Frosolone coltelli artigianali a rischio | decreto sicurezza minaccia economia locale e tradizione secolare
Frosolone rischia di perdere parte della sua tradizione secolare perché il decreto sicurezza mette in crisi l’economia locale dei coltelli artigianali. La produzione di coltelli fatti a mano, che da generazioni rappresenta una fonte di reddito importante per il paese, potrebbe subire restrizioni che ne compromettono la continuità. Gli artigiani locali temono che le nuove norme rendano difficile continuare a lavorare nel rispetto delle tradizioni. La comunità si mobilita per difendere un mestiere che dà lavoro a molte famiglie e che, ogni anno, attira visitatori da tutta Italia.
Frosolone in Allarme: Il Decreto Sicurezza Mette a Rischio un’Economia Secolare. Frosolone, un piccolo comune del Molise, si trova al centro di un acceso dibattito nazionale. Un recente decreto sulla sicurezza pubblica, pensato per contrastare l’illegalità, rischia di compromettere un’economia locale basata su una tradizione secolare: la produzione artigianale di coltelli, che genera un fatturato annuo di 15 milioni di euro e dà lavoro a numerosi abitanti. Il sindaco Pasquale Rocco De Lisio si batte per proteggere questo patrimonio, chiedendo una revisione delle norme considerate penalizzanti per le aziende del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Decreto Sicurezza, bozza: fermo preventivo 12 ore, ‘daspo’ cortei e no coltelli a minorenni
Il governo ha presentato in Consiglio dei ministri la bozza del nuovo decreto Sicurezza.
Decreto Sicurezza: carcere per coltelli oltre 5 cm e multe ai genitori se coinvolti minorenni
Il governo ha deciso di stringere le regole sul porto di coltelli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
