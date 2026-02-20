Allarme granchio blu il caso torna in Regione | Salvare anguille ed economia locale

Il diffondersi del granchio blu ha causato nuovi problemi alle Valli di Comacchio, un’area chiave per l’ambiente e l’economia locale. La specie invasiva riduce le riserve di anguille, una risorsa fondamentale per i pescatori. Le autorità regionali riprendono il dibattito per trovare soluzioni efficaci e proteggere sia la natura che i lavoratori. La situazione richiede interventi immediati per contenere l’espansione del granchio e salvaguardare il territorio.

La proliferazione del granchio blu continua a mettere sotto pressione l’ecosistema delle Valli di Comacchio, uno dei patrimoni ambientali e produttivi più importanti dell’Emilia-Romagna. A sollevare con forza il tema è il consigliere regionale Fausto Gianella di Fratelli d'Italia, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale. “Il granchio blu è una specie aliena invasiva che sta causando danni gravissimi alle popolazioni di anguilla e di ceche - spiega Gianella -. Se non interveniamo ora, rischiamo di compromettere definitivamente un ecosistema unico, oltre a mettere in ginocchio un settore economico legato a tradizioni secolari”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

