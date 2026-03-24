Truffa del Money Muling | 11 denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri hanno denunciato 11 persone coinvolte in un caso di truffa legata alla pratica del Money Muling. Le indagini hanno evidenziato come il metodo più diffuso per ingannare le vittime sia avvenuto attraverso conversazioni su Telegram, dove si sono verificati vari tentativi di raggiro. La vicenda riguarda attività fraudolente legate a trasferimenti di denaro non autorizzati.

Truffa del Money Muling: su Telegram la nuova frontiera dei raggiri online. I Carabinieri denunciano 11 persone. La Truffa del Money Muling torna a colpire e questa volta corre veloce su Telegram. I Carabinieri della Stazione di Montecassiano hanno individuato e denunciato undici persone, residenti in diverse regioni italiane, ritenute responsabili di ricettazione e truffa in concorso. L’indagine, lunga e articolata, è partita dalla denuncia di una 30enne del posto che, lo scorso settembre, ha deciso di rivolgersi ai militari dopo essersi accorta di essere caduta in un inganno abilmente orchestrato. L’invito su Telegram e la promessa del guadagno facile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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