Monete rubate | smantellata rete criminale sequestrati 250k euro

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete criminale coinvolta in un traffico internazionale di monete archeologiche. Durante le operazioni sono state sequestrate monete per un valore complessivo di circa 250.000 euro. L’indagine, denominata Numisma, ha portato alla luce l’attività illecita di un gruppo specializzato nel traffico di reperti antichi. Le autorità hanno arrestato alcuni sospetti e sequestrato numerosi esemplari.

Un'inchiesta denominata Numisma ha portato alla luce un traffico internazionale di monete archeologiche, con sequestri per un valore stimato in 250.000 euro a Sassari e Bologna. L'operazione, coordinata dalla Procura di Sassari ed eseguita dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, ha bloccato conti correnti e rapporti finanziari legati ai profitti illeciti. Cinque indagati hanno subito misure cautelari reali, mentre l'indagine ha coinvolto anche autorità straniere e case d'asta in Spagna e Austria. L'attività criminale si è estesa dal 2022 al 2024, vedendo l'immissione sul mercato di oltre 1.

