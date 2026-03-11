Clamoroso | l’Iran si ritira dai Mondiali 2026 Non andremo negli USA

L'Iran ha annunciato ufficialmente che non parteciperà ai Mondiali del 2026 e non si recherà negli Stati Uniti, dove si terrà la competizione. La decisione rappresenta un cambiamento improvviso e ha attirato molta attenzione nel mondo del calcio, provocando reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori. L'annuncio è stato comunicato ufficialmente dalle autorità sportive iraniane.

Terremoto geopolitico ai vertici del calcio mondiale: l' Iran ha ufficializzato il ritiro dai Mondiali 2026. La comunicazione, che squarcia il velo di incertezza seguito all'escalation bellica in Medio Oriente, è giunta direttamente dal Ministro dello Sport di Teheran, Ahmad Donyamali. In un'intervista televisiva dai toni durissimi, il rappresentante governativo ha confermato il boicottaggio della rassegna iridata in risposta all'uccisione del leader Ali Khamenei, puntando il dito contro le "misure malvagie" degli Stati Uniti e denunciando un bilancio di migliaia di vittime civili negli ultimi mesi di conflitto. Il ritiro della nazionale di Taremi rappresenta un fallimento diplomatico per la FIFA e per la Casa Bianca.