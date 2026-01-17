Mingueza Juve la dirigenza vuole anticipare i tempi | presentata l’offerta al Celta Vigo Cosa manca per il rinforzo in difesa

La Juventus sta lavorando per rafforzare la difesa e ha presentato un’offerta al Celta Vigo per Mingueza. La dirigenza mira a anticipare i tempi e accelerare la trattativa. Resta da definire l’accordo economico e il trasferimento, aspetti cruciali per completare l’operazione e consolidare il reparto difensivo. Ecco le ultime novità sulla situazione e le prossime mosse della società.

Mingueza Juve, Ottolini ha in pugno il terzino ex Barça e tenta il blitz immediato con un indennizzo: le ultime. Il puzzle tattico della Juventus per la seconda parte di stagione sta per trovare il suo tassello mancante sulla corsia di destra. Mentre i riflettori dei media sono comprensibilmente puntati sulla frenetica ricerca del bomber per l’attacco, l’ad Damien Comolli e il Direttore Sportivo Marco Ottolini hanno lavorato con estrema discrezione e concretezza per blindare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport, il nome di Oscar Mingueza non è più una semplice opzione di contorno sul taccuino, ma una certezza assoluta per il futuro bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mingueza Juve, la dirigenza vuole anticipare i tempi: presentata l’offerta al Celta Vigo. Cosa manca per il rinforzo in difesa Leggi anche: Mingueza Juve, il calciatore ha detto sì ai bianconeri per giugno. Il Celta Vigo, al momento, non apre all’addio immediato per un motivo. Il retroscena Leggi anche: Mingueza Juve: Ottolini convinto, Celta Vigo meno. Ecco perché si valuta anche un altro nome per la fascia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Chi è Oscar Mingueza, l'esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi; La Juve ci prova subito per Mingueza: Pedullà svela le cifre della 1° proposta al Celta Vigo; Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere. Juventus, si infiamma il calciomercato: “C’è l’accordo” - I bianconeri sarebbero ad un passo dalla firma con il giocatore del Celta Vigo, Mingueza. newsmondo.it

La Juve vuole Mingueza subito: Ottolini vola in Spagna, ma c'è un nodo sulla clausola. Cosa filtra - Il nuovo direttore sportivo bianconero sta cercando di spingere sull'acceleratore per portare il giocatore spagnolo all'ombra della Mole in questa sessione di mercato ... msn.com

Óscar Mingueza, chi è e come gioca il calciatore accostato alla Juventus - Nelle ultime settimane sono stati accostato alla Juventus diversi terzini: inizialmente si era parlato di João Cancelo, poi il portoghese ha deciso di tornare al Barcellona e non se n’è fatto nulla, ... sportal.it

Il terzino spagnolo dice sì alla Juventus, ma il Celta Vigo fa muro sul prezzo nonostante la scadenza del contratto. #Mingueza #Juve #Calciomercato #CeltaVigo #juventusnews24 - facebook.com facebook

Non arriva ancora l'ok del Celta per l'arrivo, già a gennaio, di Mingueza, che dovrebbe arrivare comunque alla Juve a fine stagione Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve tiene calda la pista del possibile prestito di Mazraoui #Juve #Mazraoui #Minguez x.com

