Nessuna schiarita per Hoepli | difficile l’ipotesi cooperativa Mondadori nicchia sull’acquisto

Milano, 21 marzo 2026 – La libreria Hoepli e la casa editrice non hanno ancora trovato una soluzione definitiva. Le trattative per un’eventuale cooperativa sono considerate difficili e nessuna proposta concreta è emersa. Mondadori, invece, si mantiene in disparte, senza manifestare interesse per l’acquisto o altre iniziative legate alla vicenda. La situazione rimane incerta, con poche novità all’orizzonte.

Milano, 21 marzo 2026 – Il futuro della libreria e della casa editrice Hoepli “non lo vedo semplice”, ma resta la speranza che “all’interno della famiglia abbiano un guizzo finale e trovino una soluzione”. L’auspicio espresso ieri dal sindaco Giuseppe Sala non è stato seguito da passi avanti, almeno sul lato famiglia. Sul fronte del Comune, invece, si valutano strumenti già esistenti per sostenere l’attività, come il bando Negozi e botteghe di quartiere, mentre restano forti dubbi sulla possibilità di costituire una cooperativa di lavoratori per prendere le redini dell’azienda finita in liquidazione volontaria. Le ipotesi sul tavolo. Ieri si... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nessuna schiarita per Hoepli: difficile l’ipotesi cooperativa, Mondadori nicchia sull’acquisto Articoli correlati Leggi anche: Europa disunita sull’Iran: no Sanchez, Macron armato, Starmer nicchia Acqua utilizzata alla Cooperativa Il Forteto, Giani risponde a FdI: "Nessuna inadempienza della Regione"Scontro in consiglio regionale su eventuali responsabilità della Regione Toscana sulle acque utilizzate dalla Cooperativa il Forteto dopo quanto... Tutto quello che riguarda Nessuna schiarita Argomenti discussi: Nessuna schiarita per Hoepli: difficile l’ipotesi cooperativa, Mondadori nicchia sull’acquisto. Nessuna schiarita per Hoepli: difficile l’ipotesi cooperativa, Mondadori nicchia sull’acquistoSi susseguono gli incontri dopo la messa in liquidazione di casa editrice e libreria. Il sindaco Sala: Ci vorrebbe un guizzo della famiglia ... ilgiorno.it Libreria Hoepli in crisi: cda spaccato e dipendenti in agitazione. Cosa succederà alla storica casa editrice di Milano?Tra gli scaffali della Hoepli lavorano librai specializzati. Competenze tecniche, per poter orientare chi entra nella Libreria Internazionale, in pieno centro a Milano, verso il manuale più aggiornato ... ilgiorno.it