hoepli in liquidazione dipendenti della storica casa editrice a rischio

Il 10 marzo Hoepli Spa, azienda che gestisce la casa editrice e la libreria di Milano, ha annunciato di aver avviato la procedura di liquidazione. La decisione riguarda l’intera società, che controlla sia l’attività editoriale sia il negozio nel centro della città. Dipendenti e lavoratori sono ora a rischio di perdere il loro impiego a causa di questa scelta.

Nella giornata del 10 marzo Hoepli Spa, l’azienda che controlla sia la casa editrice omonima, sia la storica libreria Hoepli nel centro di Milano, ha dichiarato la procedura di liquidazione. Secondo quanto riportato dai soci, la decisione è dovuta alle perdite di esercizio, ma anche a un conflitto tra gli stessi proprietari dell’azienda. Oltre a vendere libri nel centro di Milano da più di 150 anni, Hoepli è una delle case editrici di riferimento del mercato editoriale italiano. Impiaga 89 dipendenti, che hanno organizzato un flash mob per sensibilizzare sul futuro dell’azienda. I sindacati hanno accusato l’azienda di non aver presentato un piano industriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

