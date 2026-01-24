Jannik Sinner ha affrontato una sfida impegnativa agli Australian Open, vincendo in rimonta contro Eliot Spizzirri dopo quasi quattro ore di partita. Nonostante le difficoltà fisiche e un riposo insufficiente, il talento italiano ha dimostrato grande tenacia, conquistando gli ottavi di finale. La sua determinazione sottolinea come, nel tennis, la forza mentale sia spesso più determinante del solo aspetto fisico.

Un match epico, una prova di carattere che vale molto più di una semplice vittoria. Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli Australian Open a l termine di una battaglia durissima contro Eliot Spizzirri, piegato in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita in cui è successo davvero di tutto, tra difficoltà fisiche, caldo estremo, cambiamenti tattici e una forza mentale che ha permesso all’azzurro di restare in piedi quando la giornata sembrava poter prendere una piega sportivamente drammatica. L’avvio è tutto in salita per Sinner, irriconoscibile nel primo set, perso 6-4 contro un avversario molto più solido e pericoloso di quanto dica la classifica (numero 85 ATP). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner spiega: “La pelle chiara forse é il mio problema. Mi sono sdraiato 5 minuti, non ho dormito bene”

