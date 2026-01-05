Infortunio Neres il brasiliano ci sarà contro la Juve? Gli esami hanno evidenziato questo problema Il comunicato del Napoli
Il Napoli ha comunicato che Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Gli esami hanno confermato il problema, ma al momento non è ancora chiaro se potrà essere impiegato nella prossima partita contro la Juventus. La società monitorerà la situazione nei prossimi giorni per valutare eventuali alternative o tempi di recupero.
Infortunio Neres, il brasiliano del Napoli ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Presenza contro la Juve a forte rischio. All’indomani della pesante vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Lazio, l’attenzione in casa Napoli si è focalizzata sulle condizioni di Neres, uno dei suoi uomini più imprevedibili. Durante la partita, il calciatore ha dovuto abbandonare il campo zoppicando al 67?, suscitando preoccupazione tra i tifosi e la società partenopea. Dopo una notte di attesa e ghiaccio, Neres si è recato presso il Pineta Grande Hospital per sottoporsi agli esami strumentali necessari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
