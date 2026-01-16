Immortalata in uno dei suoi beauty look più iconici con capelli sleek eyeliner nero allungato e labbra glossy color mattone la star 29enne viene - di nuovo - celebrata dal Madame Tussauds

Nel 2026, Zendaya viene nuovamente celebrata da Madame Tussauds, consolidando il suo ruolo come figura influente nel panorama dello spettacolo. Riconosciuta per il suo stile elegante e iconico, la star 29enne rappresenta una delle personalità più apprezzate e rispettate del momento, testimoniando il suo impatto duraturo nel mondo della moda e dell’intrattenimento.

