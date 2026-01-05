Formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mohamed Salah richiamato

Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale dell’AFCON sono state confermate, con Mohamed Salah nuovamente convocato dalla nazionale egiziana. L’Egitto si prepara ad affrontare il Benin in una partita decisiva per il proseguimento del torneo. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che puntano a proseguire il cammino verso le fasi finali della competizione continentale.

2026-01-05 17:02:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Egitto ha richiamato i suoi grandi nomi – tra cui Mohamed Salah – per lo scontro con il Benin Mohamed Salah e l’Egitto cercheranno di assicurarsi un posto nei quarti di finale della Coppa d’Africa quando affronteranno il Benin questo pomeriggio. I Pharaohs hanno apportato 11 modifiche all’undici titolare per l’ultima partita del girone, essendosi già assicurati il??primo posto nel Gruppo B. Ciò si è concluso con uno 0-0 contro l’Angola. Il passaggio del Benin alla fase a eliminazione diretta è stato più complicato, qualificandosi come una delle migliori squadre terze dopo aver vinto una e perso due partite nel Gruppo D. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

