Nella notte è deceduto a 91 anni Gino Paoli, cantante e compositore italiano, nella sua abitazione a Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata. Considerato una figura di rilievo della musica italiana, aveva scritto e interpretato numerosi brani celebri, tra cui “Il cielo in una stanza”. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È morto nella notte Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Il cantautore si è spento serenamente nella sua casa di Genova, all’età di 91 anni, dopo un breve ricovero in una clinica privata. A darne notizia è stata la famiglia con una nota: «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari», chiedendo il massimo rispetto della privacy. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, ma cresciuto a Genova, Paoli è stato una figura centrale nella nascita e nello sviluppo della canzone d’autore italiana. Personalità complessa, spesso controcorrente, ha incarnato lo spirito della cosiddetta “Scuola Genovese”, insieme ad artisti come Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Umberto Bindi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Il cielo in una stanza” senza più voce: addio a Gino Paoli, maestro della canzone d’autore

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Addio a Gino Paoli, l’uomo che seppe chiudere il ‘cielo in una stanza’Tempo di lettura: 2 minutiPoco tempo di distanza, come spesso accade nei grandi amori.

Il cielo in una stanza - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

Una raccolta di contenuti su Gino Paoli

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Addio a Gino Paoli. Il cantautore genovese si è spento a 91 anniSenza fine, Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Che cosa c'è, La gatta, Una lunga storia d'amore, titoli sufficienti a far rimanere ben impressi nella memoria collettiva il suo nome e ... rainews.it

È morto Gino Paoli. Il cantautore aveva 91 anni. Tra i suoi brani più celebri “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi car - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com