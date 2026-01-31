Donna di 82 anni blocca tentativo di truffa a uomo anziano nel centro storico di Lucca

Una donna di 82 anni ha fermato un tentativo di truffa a un uomo anziano nel cuore di Lucca. Mentre alcuni truffatori cercavano di ingannare l’anziano, lei si è messa in mezzo e ha evitato che venisse raggirato. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla pronta reazione della donna. Ora l’anziano è al sicuro e i malintenzionati sono stati messi in fuga.

Una donna di 82 anni ha impedito con decisione il tentativo di truffa a un uomo anziano nel centro storico di Lucca, salvandolo da un inganno che avrebbe potuto costargli ingenti somme di denaro. L'episodio si è verificato in pieno pomeriggio, in un tratto trafficato del centro città, dove l'anziana, residente nella stessa zona del malcapitato, ha notato un uomo in evidente stato di confusione e sotto pressione psicologica. Senza esitare, ha interrotto il colloquio con un individuo che si presentava come funzionario di una banca, chiedendo documenti e dati personali per "verifiche di sicurezza".

